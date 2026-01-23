Poco prima dell’inizio del secondo tempo, Stefan de Vrij si ferma a parlare ai microfoni di DAZN per una dichiarazione flash: “Cosa ci ha detto Chivu? Che dobbiamo chiudere la partita. Comunque con equilibrio perché loro aspettano contropiede e calci piazzati. Dobbiamo cercare di segnare stando attenti”.

Sezione: Focus / Data: Ven 23 gennaio 2026 alle 21:52
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
