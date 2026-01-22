Trova conferme anche in Argentina l'indiscrezione di mercato di Sky Sport, secondo cui l'Inter avrebbe messo Emiliano Martinez nella shortlist dei candidati per il post Yann Sommer, in vista della prossima stagione. Come riferisce Tyc Sports, negli ultimi giorni si sono svolti incontri in Italia tra Gustavo Goñi, agente del portiere classe 1992 dell'Aston Villa, e la dirigenza del club milanese. Incontri dopo i quali le 'impressioni sono state positive', stando ai colleghi, che parlano di ottimismo che filtra da entrambe le parti circa la buona riuscita della trattativa (restano ancora sconosciuti i termini economici).
La questione, tuttavia, è da rimandare all'estate perché, sebbene il Dibu abbia espresso in diverse occasioni il desiderio di cambiare aria, al Villa Park si sente a suo agio. Pertanto, Martinez vuole posticipare ogni discorso a dopo la disputa della Coppa del Mondo dove arriva da portiere campione in carica con l'Albiceleste.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
