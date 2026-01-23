Marco Amelia, ex portiere, ha parlato ai microfoni di TMW Radio, facendo il punto valutativo della lotta Scudetto. Di seguito le sue parole partendo da un'analisi sulla Roma: "La Roma cerca di venir fuori da questa partita per creare ulteriore entusiasmo in questo percorso di Gasperini. Vedo l'Inter distaccata dalle altre, poi le prossime tre avrà partite più semplici delle altre e queste dovranno tenere il ritmo alto se vogliono inseguirla".