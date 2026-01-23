Prima dell'inizio della sfida contro il Pisa, l'Inter ha ufficializzato la presenza di Cristian Chivu nell'elenco dei tedofori che avranno l'onore di portare la fiaccola olimpica nel suo cammino fino alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Chivu si aggiunge ad un altro rappresentante nerazzurro come Javier Zanetti.

Chivu ha commentato con un sorriso la notizia ai microfoni di DAZN: "Ho mal di schiena… Poi sono onorato per questo evento, è una cosa bella e importante rappresentare lo spirito olimpico. Mi fa piacere, sperando che passi questo dolore alla schiena”.