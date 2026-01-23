All'inferno e ritorno. Nella serata meno prevedibile, l'Inter si complica la vita e rischia di compromettere il proprio percorso in campionato. Il turn over quasi necessario, l'abnegazione del Pisa, ultimo senza demeriti in classifica e gli svarioni difensivi rendono piccante un freddo venerdì al Meazza. La più classica delle sorprese nel più classico dei testacoda. Il rotondo 6-2 finale non distragga: solo al tramonto del match i padroni di casa sistemano definitivamente le cose, dopo un avvio horror da 0-2 al minuto 23 e un prosieguo comedy da 3-2 al minuto 47.
Il leit motiv della partita è evidente sin dai primi minuti: Pisa con un blocco basso e tanta densità a centrocampo, Inter con baricentro alto e alla ricerca di buchi con giro palla ampio e a tratti sterile, votato alla ricerca del pivot, vale a dire Pio Esposito che riceve spalle alla porta. Però come nei migliori thriller lo status quo viene alterato nel modo meno atteso: Yann Sommer esce chilometri dalla porta per ricevere un retropassaggio troppo sfrontato di Henrikh Mkhitaryan e invece di spazzarla lontana anni luce serve inavvertitamente Stefano Moreo che con con un pallonetto dalla distanza firma il sorpendente 0-1. Errore grossolano dello svizzero nella serata in cui era atteso il ritorno in porta di Pepo Martinez...
La reazione nerazzurra si traduce in un'incursione di Yann Bisseck che di sinistro spediosce fuori di un nulla. La squadra di casa non riesce ancora a mettersi alle spalle lo choc che arriva un secondo montante in pieno volto: corner di Matteo Tramoni e stacco indisturbato sul primo palo ancora di Moreo, con Sommer che non fa una gran figura anche stavolta. Incubo a San Siro. La contromossa di Cristian Chivu è sostituire Luis Henrique per inserire Federico Dimarco, spostando a destra Carlos Augusto. Una mossa punitiva per il brasiliano ma che paga subito dividendi: Dimash infatti entra nell'azione che porta al rigore dell'1-2, calciando in porta e trovando la replica di Simone Scuffet. Sul prosieguo Piotr Zielinski calcia e trova le mani di Tramoni e si guadagna l'occasione dagli undici metri che sfrutta. Due minuti dopo ancora il numero 32 pesca con uno spettacolare taglio mancino il suo capitano Lautaro Martinez che di testa firma il 2-2. Bum bum, di nuovo in parità e il Meazza straborda di entusiasmo. Tutto finito? Macché, in una partita del genere 4 minuti di recupero sono benzina sul fuoco delle emozioni: 47', cross pennellato di Alessandro Bastoni da sinistra ed Esposito aggredisce di testa il primo palo firmando il sorpasso e mostrando i muscoli, suoi e dell'Inter. Il duplice fischio di Matteo Marcenaro arriva quasi come una necessità per riprendere fiato.
Nella ripresa i ritmi sono più bassi e dopo un bel volo di Scuffet sul destro di Esposito proprio la punta e Petar Sucic lasciano il campo, sostituiti da Marcus Thuram e Nicolò Barella. Nel mentre l'Inter trova il modo di divorarsi tre gol nella stessa azione con il francese, Dimarco (salvataggio caramboloso di Arturo Calabresi) e Carlos. Roba da mettersi le mani nei capelli. Il pallino resta nei piedi dei nerazzurri di casa, che creano parecchi presupposti per colpire ancora ma per la solita imprecisione tengono aperta la gara mantenendo vive le speranze dei toscani, vicini al gol con un colpo di testa di Simone Canestrelli di poco alto. A 10 minuti dal 90' finiscono le partite di Lautaro e Carlos, che lasciano il proprio posto a Manuel Akanji e Ange Bonny. per un finale addomesticato pochi secondi dopo dal bellissimo sinistro al volo dell'eroe di serata, Dimarco: palo, palo, gol e tutti a nanna, quindi dallo slalom vincente di Bonny e dall'inserimento di Henrikh Mkhitaryan per il game, set, match che demoralizza chi davanti alla TV si era esaltato sullo 0-2.
Invece no, l'Inter regala il brividino ai propri tifosi e l'illusione agli altrui, ma alla fine compie il proprio dovere e costringe le inseguitrici a un weekend di passione.
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 23:59 videoInter-Pisa 6-2, Tramontana: "Mamma mia, roba da Pazza Inter! Dimarco onnipotente. Sommer..."
- 23:55 Inter-Pisa, la moviola - Marcenaro si perde qualche cartellino di troppo. Giusto il rigore: il braccio di Tramoni è largo
- 23:54 Chivu in conferenza: "Sommer e Luis Henrique? Fischiate me, non i ragazzi. Mercato, la società sa le mie richieste"
- 23:50 RAI Sport - Esposito, partiti i dialoghi per il rinnovo: previsto un importante ritocco dell'ingaggio
- 23:43 Pisa, Moreo a RAI Sport: "Due gol a San Siro restano per sempre. Male aver mollato nella ripresa"
- 23:41 Esposito a ITV: "I cori a San siro sono il massimo che si può ottenere. In Germania per dare il 100%"
- 23:37 Chivu a ITV: "Non puntiamo il dito contro le prestazioni individuali, il responsabile sono io"
- 23:34 Chivu a DAZN: "Il gol dell'1-0 è colpa mia, non di Sommer. Pio Esposito ha voglia di mettersi in gioco"
- 23:34 Pio Esposito a Sky: "Un onore sudare per questa maglia. La reazione che abbiamo avuto è tanta roba"
- 23:30 Pisa, Moreo in conferenza: "Paura dopo il rigore dell'Inter. Sono arrabbiato. Ci sta perdere, ma così è un po' troppo"
- 23:25 Pisa, Gilardino a Sky: "Dopo il rigore abbiamo perso le distanze, Dimarco ha fatto nettamente la differenza"
- 23:22 Bonny a ITV: "Vincere così è più bello, ora dobbiamo riposare bene per il Dortmund"
- 23:22 Pisa, Gilardino in conferenza: "Sconfitta brutta, nel secondo tempo tanta, tanta Inter. E quell'occasione di Canestrelli..."
- 23:20 Sky - Capitolo portiere: con il 'Dibu' Martinez discussioni su un biennale. Ma non è l'unico nome in lista: in primavera la decisione
- 23:17 Pisa, Moreo a DAZN: "Il primo gol? Ho visto Sommer fuori e ho calciato. Voglio salvare questa squadra"
- 23:14 Pisa, Gilardino a DAZN: "Serata amara e risultato pesante. Nel secondo tempo tantissima Inter, è fortissima"
- 23:09 Bonny in conferenza: "Tre gol in 8', l'esempio che siamo una squadra forte. Scudetto, abbiamo il dovere di provarci"
- 23:06 Dimarco Player of the Match: "Dopo la brutta parentesi dello scorso anno ho voluto azzerare tutto"
- 23:05 Esposito a DAZN: "Dalla Nord lo stesso coro di Vieri? Sono onorato, ma non mi piacciono questi paragoni"
- 23:02 Inter-Pisa, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 23:00 Bonny a DAZN: "Di Dimarco il gol più bello. Io dovevo segnare il mio, se no mi ammazzavano"
- 22:50 Game, set, fuga: l'Inter passa dalle stalle alle stelle e travolge con un netto 6-2 il Pisa. Leadership Scudetto blindata
- 22:45 Inter-Pisa 6-2, Fischio Finale - Avvio horror, prosieguo comedy. La capolista si regala emozioni da allungo
- 22:42 Inter-Pisa, le pagelle - Dimarco game changer, Pio gol da coro. Chivu boccia Luis Henrique, ma Sommer?
- 22:35 liveIl POST PARTITA di INTER-PISA: ANALISI e PAGELLE. Collegamento in DIRETTA dallo stadio
- 22:21 Inter-Pisa, la risposta del Meazza in un freddo venerdì: quasi 76.600 spettatori
- 21:52 De Vrij al cambio campo: "Chivu ci ha detto di chiudere la partita, anche se dobbiamo stare attenti"
- 20:24 Carlos Augusto a DAZN: "Da quinto o da braccetto, darò sempre il meglio per l'Inter"
- 20:23 Pisa, Calabresi a DAZN: "Orgoglioso dei tifosi, qualsiasi risultato ci sarà combatteremo per loro per salvarci"
- 20:20 Cristian Chivu sarà tedoforo per Milano-Cortina. Onore accolto col sorriso: "Ho mal di schiena..."
- 20:18 Pisa, Gilardino a DAZN: "Inter prima della classe, per portare la nostra identità a San Siro serve coraggio"
- 20:08 Chivu: "Cresciuti rispetto a inizio stagione, manteniamo questa consistenza. Luis Henrique, un solo rimprovero"
- 19:58 UFFICIALE - Napoli, aspettando Giovane salutano Lucca e Lang: il primo va in Premier, il secondo in Turchia
- 19:54 Carlos Augusto a ITV: "Lavoriamo per essere tutti al top fisicamente. Pisa? Ormai non ci sono più partite facili"
- 19:43 Dal Brasile - Inter, pronta un'offerta subito per Robinho jr.. Il Santos orientato al no per un motivo
- 19:29 L'ultima(?) del designatore: per Inter-Pisa scelti assistenti 'stranieri' anziché guardalinee coi "'Bindoni' al posto del cuore"...
- 19:14 Garcia, all. Hajduk Spalato: "Mlacic, niente amichevoli per il mercato. Poi certe cose non dipendono da me"
- 19:00 Amelia: "Scudetto, vedo l'Inter distaccata dalle altre. E con questo ritmo..."
- 18:45 Como, Fabregas: "Classifica? Non la guardo, dobbiamo ridurre il gap tra il decimo posto e le big"
- 18:30 Lotta Scudetto, Renica: "Inter più avanti per due motivi. Rosa del Napoli forte, ma..."
- 18:15 Amoruso ricorda: "A gennaio mi arrivarono le richieste di Juve, Milan e Inter. Ecco perché scelsi i bianconeri"
- 18:00 Equilibri in testa alla classifica, la convinzione di M. Orlando: "La Roma può diventare l'anti-Inter"
- 17:45 Focus sul Pisa: toscani con una sola vittoria in campionato. E l'approccio tattico di Gilardino è chiaro
- 17:30 Luci a San Siro: Inter, l'anticipo col Pisa per tentare un nuovo allungo. E guardando le statistiche...
- 17:15 Fiorentina, l'ex Inter Fabbian si presenta: "Mi ha convinto il progetto, darò il mio meglio"
- 17:00 Giannichedda: "Se il Napoli perde con la Juve grande occasione per l'Inter. Contro l'Arsenal i nerazzurri hanno dimostrato..."
- 16:45 Mlacic-Inter, attesa per l'incontro con il nuovo agente Ramadani. L'Udinese ci pensa e si registra alla corsa: la situazione
- 16:30 L'Inter a caccia del terzo clean sheet di fila in A, non accade da un anno. Score perfetto contro le "piccole"
- 16:16 Sensi torna protagonista in Cipro e l'Anorthosis lo blinda: rinnovo fino al 2027
- 16:02 UFFICIALE - Balotelli riparte dagli Emirati Arabi. L'annuncio dell'Al Ittifaq: "Un nome che non ha bisogno di presentazioni"
- 15:48 Man. City, Guardiola incorona l'Arsenal: "E' la squadra migliore al mondo in questo momento"
- 15:33 Adani: "Dibu Martinez-Inter? Ha due p**** quadrate, lo metto tra i primi 3-4 al mondo. Se lo contestiamo..."
- 15:18 Post Sommer, Vicario resta un'opzione forte: è il profilo che piace di più all'Inter. La situazione
- 15:05 Ventola: "Dibu Martinez? L'Inter deve puntare su un portiere più giovane come Vicario e Caprile"
- 14:51 Borghi: "L'Inter non concretizza nel momento in cui fa meglio. Meriti a Pio, ma la ThuLa è il motore"
- 14:37 PSV, Bosz: "Qualità dal mercato o dobbiamo accontentarci dei giocatori che abbiamo. Un'ala? No, un attaccante"
- 14:23 Qui Pisa - Gilardino ne convoca 24 per l'Inter: riecco Akinsanmiro, c'è il nuovo arrivato Felipe Loyola
- 14:09 Dalla Turchia - Offerta ufficiale del Besiktas per Luis Henrique: chiesto un prestito con diritto. L'Inter dice 'no'
- 13:55 L'Inter piange la scomparsa di Cella, campione d'Italia in nerazzurro nel 1970/71: il cordoglio del club
- 13:40 Sky - Verso Inter-Pisa, le probabili scelte di Chivu: possibile riposo per Bastoni, Zielinski e Thuram
- 13:25 videoJakirovic ottiene l'idoneità sportiva e lascia il CONI. Nelle prossime ore la tappa in sede per la firma con l'Inter
- 13:10 Consolini: "Gruppo forte, pensiamo alla squadra prima che a noi. A Ivana ruberei..."
- 12:56 SI - Inter-Perisic, al momento non si registrano aperture ufficiali del PSV. Luis Henrique, no a tre sondaggi
- 12:42 Zuberek: "Io calciatore grazie a mio padre. L'infortunio mi ha dato più carica"
- 12:28 Cassano abbagliato dalla qualità di Sucic: "E' un talento, nelle movenze mi ricorda Prosinecki"
- 12:14 videoInter, via all'iter prima delle firme per Leon Jakirovic: il croato al CONI per l'idoneità sportiva
- 12:00 INTER-PISA, ULTIME e PROBABILE. SUCIC, JAKIROVIC, MLACIC... e PERISIC: è un'INTER alla CROATA
- 11:45 Caressa: "I ko dell'Inter con le big? Problema di struttura". Poi duro con Luis Henrique
- 11:30 Bergomi: "Inter-Arsenal, ecco dove sbagliano i nerazzurri. Pio maturo, ma la coppia resta Thuram-Lautaro"