Nel corso del pre-partita della sfida contro il Pisa, in casa Inter ha parlato Carlos Augusto a Inter Tv: "Sappiamo che gennaio e febbraio sono mesi complicati che possono decidere le sorti del cammino. Stiamo lavorando per star bene tutti fisicamente, abbiamo un grande staff che lavora per questo. Pisa? E' una squadra fastidiosa, in A non ci sono più partite facili. Dobbiamo fare il nostro meglio per portare la vittoria a casa".