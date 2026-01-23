Arrivato ai microfoni di DAZN, Carlos Augusto presenta la sfida di questa sera contro il Pisa.

Gli scontri diretti di domenica saranno una motivazione per la partita di stasera?

“Sì, è un’opportunità e dobbiamo approfittarne. Il campionato è lungo e queste partite sembrano semplici ma poi si rivelano complicate, dobbiamo fare tutto per vincere”.

Come cambia giocare da braccetto rispetto a giocare da esterno?

“Il quinto partecipa di più alla fase offensiva. Io però mi alleno sapendo di poter giocare in tutte e due i ruoli, dove giocherò darò il meglio per la squadra”.

Come stanno andando le gambe?

“Il mese è stato complicato, con tante partite. Ma abbiamo un grande staff e un grande gruppo pronto a fare la differenza, sapendo che giocare ogni tre giorni non è facile”.