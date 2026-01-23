L'Inter conferma il suo interesse per l'attaccante del Santos Robinho Jr. e potrebbe avanzare un'offerta per il giovane figlio d'arte durante questa sessione di calciomercato. Questa informazione proviene da ESPN: secondo l'articolo, l'Inter potrebbe pagare 18 milioni di euro per arrivare a strappare al Peixe il promettente attaccante. Tuttavia, la dirigenza del Santos non ha intenzione di separarsi dal giocatore in questo mercato, anche perché ritiene che il suo valore possa ancora aumentare.