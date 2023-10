INTER-BENFICA 0-0

LIVE MATCH

21.50 - Puoi leggere il commento del primo tempo CLICCANDO QUI!

-----

48' pt - Finisce il primo tempo: Inter e Benfica a riposo sullo 0-0!

47' pt - Scontro Otamendi-Thuram, il francese resta a terra dolorante ma Makkelie non fischia fallo. La palla era lontana ma il capitano biancorosso va giù pesante sull'attaccante nerazzurro...

46' pt - Barella si immola sul tiro di Kokcu, ma anche qui un fuorigioco precedente rende inutile l'azione.

46' pt - Due minuti di recupero, Sommer esce e blocca in due tempi un corner.

45' - L'Inter rischia un nuovo harakiri su rimessa del Benfica, Mkhitaryan evita guai chiudendo su Silva.

43' - Trubin respinge bene la conclusione potente di Barella, bel tiro del centrocampista ma altrettanto importante la risposta dell'ex Shakhtar.

41' - Grandissima parata di Sommer su un tiro di Rafa Silva, ma era tutto comunque vano per il fuorigioco di Aursnes.

40' - Gran recupero di Mkhitaryan, Lautaro si spinge in avanti, salta Morato ma poi perde il controllo del pallone.

36' - Dimarco mette in mezzo per Acerbi che in tuffo di testa manda alto, ma era in fuorigioco.

35' - Ritmo altissimo, Lautaro guadagna un fallo nella metà campo offensiva. Makkelie ammonisce un panchinaro del Benfica per proteste, nello specifico Tengstedt.

33' - Bella chiusura di Pavard a negare il pallone a Neres, Barella non riesce però a evitare la rimessa.

29' - Dimarco colpisce in pieno la barriera, azione che sfuma con Benfica che riparte e guadagna un corner per l'intervento di Barella su Neres. Si lamentano in tre, alla fine il guardalinee cambia tutto e dà rimessa all'Inter. Neres e tutta la panchina avversaria reclamavano il rigore.

28' - Thuram si lancia in avanti su errore di Kokcu, viene atterrato al limite dell'area ma la palla finisce a Mkhitaryan che sapientemente decide di far morire l'azione a ridosso della linea laterale col pallone tra i piedi invitando Makkelie a fischiare la punizione.

27' - Altra buona uscita dell'Inter, cross di Dimarco sul quale Barella viene anticipato da Morato.

24' - Calhanoglu guida una ripartenza cinque contro quattro, poi però calcia dalla distanza col sinistro senza impegnare Trubin.

22' - Ufficializzato il cambio, dentro il prodotto del vivaio Encarnado.

22' - Si scalda in fretta e furia Araujo, pronto a rilevare Bah.

21' - Problemi per Bah che resta a terra. Dimarco si sincera delle sue condizioni.

20' - Bastoni si spinge in mediana, poi il suo lancio per un compagno risulta troppo profondo e termina fuori.

18' - Altra occasione da due passi fallita da Dumfries: campanile in area dopo intervento di Morato su Thuram, l'olandese calcia di controbalzo spedendo in curva.

17' - Fallo netto su Calhanoglu, Makkelie non vede l'azione e non interviene.

16' - Barella atterrato da Morato a ridosso dell'area, Makkelie non fa un plisse e non segnala fallo.

14' - Di Maria cerca il gol alla Palanca dalla bandierina del corner, palla che scheggia la traversa.

13' - Sommer con un gran guizzo ad andare giù sul pallone chiude la porta a Aursnes pronto a punire una dormita difensiva.

11' - Dumfries! Calhanoglu raccoglie un pallone perso da Lautaro, mette in area dove Thuram spizza e l'olandese di testa solo davanti a Trubin manda fuori.

9' - Controllo di palla difficoltoso di Mkhitaryan, sfuma un contropiede per l'Inter.

8' - L'Inter riparte in avanti dopo un rimpallo favorevole su Lautaro, Thuram serve male Barella il cui cross finisce sul fondo.

7' - Palleggio insistito del Benfica a ridosso dell'area, tiro ribattuto da Bastoni.

4' - Grande uscita dell'Inter, Pavard serve Dumfries bravo a mettere in area dove però nessuno di tre giocatori, ultimo dei quali Mkhitaryan, riesce a ribadire in rete.

3' - David Neres spinge il Benfica in avanti, Sommer esce e blocca un cross da sinistra.

2' - Di fisico, Bastoni riesce a chiudere la strada a David Neres. Ovazione di San Siro.

-----

21.00 - Sarà del il calcio d'inizio del match: PARTITI! Anche il presidente della UEFA Aleksander Ceferin in tribuna

20.59 - I connazionali Lautaro e Otamendi davanti a Makkelie per il sorteggio.

20.56 - Inter e Benfica entrano in campo. La Curva Nord esibisce la solita, splendida coreografia.

20.54 - Squadre nel tunnel che porta al campo. Sono 65mila circa gli spettatori presenti.

20.48 - Terminato il riscaldamento, fra poco sarà kick-off a San Siro.

----

IL TABELLINO

INTER-BENFICA 0-0

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.



In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 6 De Vrij, 7 Cuadrado, 14 Klaassen, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 49 Sarr, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

BENFICA: 1 Trubin; 6 Bah (22' 44 Araujo), 30 Otamendi, 5 Morato, 14 Bernat; 87 Joao Neves, 10 Kokcu; 11 Di Maria, 8 Aursnes, 27 Rafa Silva; 7 Neres.

In panchina: 24 Soares, 45 Kokubo, 9 Cabral, 13 Jurasek, 17 Gonçalo Guedes, 19 Tengstedt, 20 Joao Mario, 22 Chiquinho, 33 Musa, 47 Antunes, 61 Florentino.

Allenatore: Roger Schmidt.



Arbitro: Makkelie. Assistenti: Steegstra - De Vriese. Quarto ufficiale: Lindhout. VAR: Dieperink. Assistente VAR: Kajtazovic.

Note

Spettatori: 66.573. Incasso: 5.328.969 euro (inclusi servizi hospitality e parcheggi).

Ammoniti: Tengstedt (B)

Cormer: 1-2

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!