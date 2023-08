"Il mercato arabo sarà aperto per altri quindici giorni. Magari qualche allenatore si può trovare con qualche giocatore in meno senza la possibilità di rimpiazzarlo". Simone Inzaghi, nella conferenza stampa alla vigilia di Inter-Monza, ha mostrato tutte le sue preoccupazioni in merito alla potenza economica del calcio arabo che ha segnato decisamente questa finestra estiva di calciomercato. E dalla Francia non arrivano notizie incoraggianti per l'Inter.

Secondo quanto riportato da L'Equipe, l'Al-Ahli è sulle tracce di Hakan Calhanoglu. Il club ha annunciato in giornata l'acquisto di Demiral e starebbe cercando di arrivare anche al suo connazionale. Il centrocampista nerazzurro rappresenta l'alternativa di mercato a Marco Verratti.