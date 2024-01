Superata definitivamente dalla Juventus nella corsa di mercato per Tiago Djalò, l'Inter aveva tentato di rinegoziare l'accordo con il portoghese proponendogli di anticipare il suo arrivo in Italia a gennaio, ma non alla corte di Simone Inzaghi: l'idea messa sul tavolo dai dirigenti nerazzurri, svelata da Gazzetta.it, era quella di prestarlo in un club di Serie A fino a giugno per consentirgli di ritrovare il ritmo partita dopo l'infortunio al ginocchio (il Genoa lo avrebbe accolto al posto di Dragusin), per poi accoglierlo definitivamente a Milano dal 2024-25. All'atto della nuova proposta arrivata da Viale della Liberazione, però, il giocatore aveva già cambiato idea, convinto dal fatto che in bianconero potrà giocarsi appieno le sue carte non dovendo affrontare la concorrenza che c'è ad Appiano Gentile nel reparto difensivo.

Inoltre, dettaglio da non trascurare in questa ricostruzione, un peso nella scelta l'ha avuta anche il Lille, che ha avvertito il ragazzo che senza il rinnovo non sarebbe stato convocato fino alla fine della stagione.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!