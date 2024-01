Mehdi Taremi sarà un giocatore dell'Inter la prossima estate. Arriva in tal senso una conferma importante dalla Gazzetta dello Sport, che rivela come il Porto abbia ricevuto dal club nerazzurro la comunicazione ufficiale della trattativa per l'attaccante iraniano. Trattasi del consueto atto formale che ciascun club che sta per mettere sotto contratto un giocatore prossimo a diventare free agent presenta al club che ne detiene il cartellino quando praticamente è tutto a posto e mancano solo le visite mediche per arrivare alla firma sul contratto.

Manca solo l'autografo del giocatore sul triennale che in Viale della Liberazione è pronto per lui. Le parti si risentiranno dopo la fine dell'avventura in Coppa d'Asia di Taremi, ma è tutto fatto: a giugno, l'iraniano sarà un giocatore dell'Inter. E per le visite mediche i nerazzurri non hanno fretta: possibile che i controlli saranno eseguiti a marzo, durante la pausa per le Nazionali, dopodiché verranno sistemati gli ultimi dettagli e sarà sigillato il contratto.

