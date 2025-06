Mentre una parte di tifoseria nerazzurra spera in Cesc Fabregas, la Gazzetta dello Sport è certa sulla via intrapresa dalla dirigenza dell'Inter: il prossimo allenatore della Beneamata sarà Cristian Chivu. "Sarà lui il prossimo allenatore dell'Inter" si legge sulla Rosea che parla di contratto biennale pronto per l'allenatore romeno che secondo le indiscrezioni del quotidiano milanese domani firmerà il contratto che lo legherà di nuovo al club meneghino.

