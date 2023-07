Oggi è la giornata nella quale ci sarà il summit ufficiale, il primo dopo tante parole, tra l'Inter e il Chelsea per parlare di Romelu Lukaku. Da una parte l'avvocato Ledure, che cura gli interessi del belga e che è stato incaricato dal club nerazzurro di fare da tramite anche per esso; dall'altra la dirigenza londinese. Parte in modo concreto la trattativa, come rivela la Gazzetta dello Sport.

"L’obiettivo iniziale è quello di stanare il Chelsea, registrando la richiesta ufficiale dei Blues. Va da sé che gli inglesi avrebbero voluto vendere il loro ingombrante attaccante ai ricchi arabi dell’Al-Hilal per 50 milioni, ma hanno dovuto presto fare spallucce: bisognerà accontentarsi di una cifra inferiore perché è troppo rigido Romelu nel vedere solo e soltanto il nerazzurro - si legge sulla rosea -. Non solo Lukaku non considera opzioni italiane diverse dalla “sua” Inter — ha già detto gentilmente no all’approccio del Milan e non ha avuto contatti diretti con la Juve —, ma nello stesso tempo è stato ampiamente tranquillizzato sia da Inzaghi che dal resto dei dirigenti: si farà il possibile, forse anche qualcosa di più, per accontentare la sua sete di Inter. Oggi il Chelsea ribadirà la cifra di partenza fatta per il belga, circa 45 milioni. Ma nello stesso tempo conoscerà per bocca di Ledure il balzo in avanti proposto dall’Inter: i nerazzurri si sono convinti ad andare oltre al prestito con obbligo, ma vogliono proporre l’acquisto immediato del giocatore, che dal 2021 non è più di proprietà. Al di là dell’impatto tecnico ed emotivo su tutto il mondo Inter, sarebbe un modo per dare stabilità alla rosa".

Onana - secondo la Gazzetta - dovrebbe diventare un giocatore del Manchester United già nelle prossime ore e questo darebbe forza all'Inter, con 50 milioni di euro in cassa. L'idea di Marotta e Ausilio è quella di non andare oltre i 35 milioni bonus compresi per Lukaku, facendo leva sulla volontà ferrea del giocatore di restare in nerazzurro. "Non a caso, nonostante il richiamo al lavoro fatto dal nuovo tecnico del Chelsea, Mauricio Pochettino, («se sarà ancora da noi, mi aspetto che si presenti nel mio ufficio...», ha detto l’argentino), il belga non si presenterà in ritiro a Cobham il 12: l’apertura di una trattativa ufficiale tra i due club sarà una ragione sufficiente per evitare la scocciatura di questo viaggio a Londra", spiega il quotidiano. Ed è confermata l'idea di Big Rom di tagliarsi ulteriormente l'ingaggio fino a 7,5 milioni pur di favorire la permanenza a Milano, andando a firmare un contratto fino al 2027.

