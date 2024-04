Avanti tutta su Zirkzee. L'Inter - come conferma oggi la Gazzetta dello Sport - fa sul serio per l'attaccante olandese. Il Bologna chiede 60 milioni per il 22enne esploso in questa stagione: esiste una strada per trovare i soldi necessari.

Stando alle indiscrezioni della Gazzetta, un buon gruzzolo potrebbe arrivare dalle cessioni di Carboni, Stankovic e Fabbian, quest'ultimo oggi proprio al Bologna. Carboni viene valutato 30 milioni e su di lui ci sono Atalanta e Fiorentina, che si era già fatta sotto a gennaio. Il mercato vero intorno a Stankovic è in Francia più che in Italia (Empoli). E poi c'è Fabbian, sul quale esiste un diritto di riacquisto per i nerazzurri fissato a 12 milioni che ha valore nel 2025. Ma è una carta che può essere usata con il club rossoblu nell'ambito dell'affare per Zirkzee. Ma occhio anche alla Roma.

Di certo - come sottolinea la rosea - c'è che l'Inter s'è messa in testa di fare un colpo in attacco, a prescindere dalle uscite. C'è un giocatore che più di altri ha mercato ed è Thuram, sul quale c'è una clausola rescissoria di 85 milioni. L'Inter non ha intenzione di scendere da quella cifra. Ma se qualcuno dovesse arrivare a toccarla, poi la palla passerebbe al francese. Ad oggi, va detto, non ci sono mosse concrete in tal senso.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!