I due diritti di riscatto in ballo in queste ore in casa Inter sono quelli di Francesco Acerbi (dalla Lazio) e di Raoul Bellanova (dal Cagliari). Stando agli ultimi aggiornamenti della Gazzetta dello Sport è tutto fatto per quello dell'esperto centrale, mentre per il terzino ci sarà ancora da dialogare con i sardi.

"Forte anche della volontà del calciatore di restare a Milano e del rapporto logorato tra Francesco e il mondo Lazio, l'Inter ha esercitato il diritto di riscatto. Niente sconti, affare chiuso a 4 milioni - sentenzia la rosea -. Mentre per Bellanova ci sarà da discutere con il Cagliari: possibile che la società chieda un nuovo prestito".

