Standby totale tra Inter e il Leicester per l’affare Sensi. I nerazzurri sono stati chiarissimi, il calciatore partirà con un’offerta da 2-3 milioni di euro, altrimenti resterà a Milano. Dal canto suo il centrocampista è entusiasta dell’idea di potersi cimentare in Inghilterra, ma il problema è che sinora il club di Viale della Liberazione non ha ricevuto alcuna offerta formale dai britannici per il cartellino dell’ex Sassuolo.

Enzo Maresca, manager della Foxes, è infatti il primo sostenitore di Sensi, però prima di acquistare deve cedere. In più due conti - letteralmente - sul poter eventualmente ingaggiare il classe '95 di Urbino da free agent o pagandolo all’Inter a meno di sei mesi dalla scadenza del contratto, l’ex calciatore di Juventus e Palermo se li è comunque fatti.

Ergo, nonostante permanga fiducia sul buon esito dell’affare (tanto che la dirigenza nerazzurra e Beppe Riso, agente del giocatore presente a Monza-Inter, non ha scambiato col procuratore sensazioni negative, né le due parti hanno parlato di aggiornamenti allo U Power Stadium).

A questo punto tutto porta a credere che l’eventuale risposta definitiva sul futuro di Sensi la si possa avere solo dopo la Supercoppa Italiana. Tempo al tempo, insomma.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!