All'interno della relazione della Conferenza dei Servizi sul progetto del nuovo stadio di Inter e Milan a San Siro, parere interessante è quello proposto dall'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, che esprime parere positivo per quel che concerne la questione legata all'inquinamento acustico, raccomandando comunque che il flusso in uscita dei tifosi (e del traffico), soprattutto in occasione di eventi serali, sia instradato verso est e nord, il più possibile lontano dalle abitazioni.

Per l'azzeramento delle emissioni di CO2, ARPA ritiene che i proponenti abbiano prestato una "positiva attenzione alla problematica", ma sottolinea che la trattazione depositata è generica e non prevede "una descrizione dettagliata" delle procedure per la mitigazione dell'impatto climatico. E ricorda che, in caso di Valutazione d'impatto ambientale, questa trattazione dovrà esserci.