Le parole del designatore Rocchi ieri a 'Open Var' su Dazn non hanno calmato gli animi in casa nerazzurra, anzi... La rabbia è cresciuta ancora di più per un senso di ingiustizia che va al di là dei singoli episodi del match con la Lazio.

"La rabbia resta, per l’1-1 (Dia è davanti a tutti, anche se non tocca palla) e per l’intervento del Var in occasione del rigore per braccio di Bisseck, ma non per Ndicka-Bisseck in Inter-Roma, quando rimase silente sul contatto in area non punito dall’arbitro in campo", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

Gli fa eco il Corriere dello Sport, che riferisce una sorta di dossier arbitrale del club nerazzurro. Sotto accusa la difformità di giudizio nell'arco di tutto il campionato con l'Inter protagonista. In particolare in questi primi mesi del 2025. Oltre alla designazione di Guida, nel mirino degli interisti ci sono diversi episodi. Da Baschirotto in Lecce-Inter a Hien in Atalanta-Udinese fino a Spinazzola in Lecce-Napoli. "Guarda caso, l’ultimo richiamo del Var per un episodio del genere era avvenuto in Inter-Fiorentina, a danno di Darmian. Era poi passato il messaggio che non si dovevano concedere rigorini, invece è accaduto proprio in una sfida decisiva per lo scudetto - spiega il CdS -. Interventi sempre contro e mai, o quasi (c’è stato il rigore con il Verona) a favore, viene fatto notare tra viale Liberazione e Appiano Gentile. Con la Lazio, la spinta con due mani di Rovella a Bisseck, nel primo tempo, meritava una chiamata. Come la trattenuta, sempre su Bisseck, quasi allo scadere di Roma-Inter. E in quest’ultimo caso anche l’Aia aveva ammesso pubblicamente l’errore. Peraltro, il fuoco in casa nerazzurra non si è accesso all’improvviso. Da inizio 2025, infatti, quando si erano alzate le prime fiamme della polemica, le braci non si sono mai spente. Allora, tutto era partito con la Supercoppa persa con il Milan (fallo su Asllani prima della punizione che aveva avviato la rimonta rossonera), con il derby di ritorno di campionato (rigore su Thuram e l’arbitro era Chiffi lo stesso dell’altra) e con il match casalingo con il Bologna (altro penalty non visto sempre su Thuram)".