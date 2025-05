Mirwan Suwarso, patron del Como, celebra dai propri profili social il traguardo del decimo posto conquistato aritmeticamente dai lariani di Cesc Fabregas prima dell'ultimo round di campionato in programma venerdì con l'Inter. Garantendo che questo è solo l'inizio di un percorso che l'indonesiano sogna importante per il club: "Decimo posto per noi, non finirà in prima pagina. Ma conta. Perché non è successo per caso, ma per scelta. Perché ci dice qualcosa, in modo silenzioso, ma chiaro: che questo è il nostro posto. Ma vi assicuro che non è un traguardo. È l’inizio e questo percorso lo stiamo facendo, passo dopo passo, insieme. Semm Cumasch”.