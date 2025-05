L'ex terzino della Nazionale francese Bixente Lizarazu, oggi opinionista di TF1 per 'Téléfoot', parlando della finale di Champions League del prossimo 31 maggio tra Inter e Paris Saint-Germain riconosce che i giocatori dell'Inter hanno un vantaggio in termini di esperienza. Tuttavia, ritiene che gli uomini di Luis Enrique abbiano le proprie armi e debbano rimanere fedeli a se stessi: "Come gestire la differenza di esperienza? Rimanendo loro stessi. I giocatori del PSG non hanno l'esperienza dell'Inter: nel recente passato, l'Inter ha giocato e perso una finale di Champions League, questo club conosce quel dolore. Il PSG arriva senza sapere nulla".

Ma per il campione del mondo del 1998 questo non deve essere necessariamente visto come un fattore di debolezza: "Bisogna mantenere questa gioventù, questa spontaneità, questo entusiasmo. Sono sicuro che Luis Enrique saprà dare quella fiducia ai giocatori".