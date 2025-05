"Doveva andare così questo campionato, che non è ancora finito, ma doveva avere questo epilogo. Clamoroso fino agli ultimi istanti". Così Daniele Adani, a La Domenica Sportiva, parla dello sprint per lo scudetto.

A fine gara niente intervento dei tesserati dell'Inter: una scelta che Adani commenta così. "C'è una partita e dei momenti analizzati a 80-90 battiti, come a questo tavolo e quella dei protagonisti che sono coinvolti in prima persona. A noi fa piacere sentir parlare i protagonisti, per il tramite che abbiamo con la gente, ma bisogna capire lo stato d'animo. Quando l'Inter pensa a episodi simili si riferisce a quelli più recenti, che sono Bisseck con la Roma e il fallo laterale contro il Bologna. Il discorso dell'Inter penso sia in riferimento a quelle valutazioni, che non sono state viste in un certo modo".