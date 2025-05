La proposta c'è, ma non verrà presa in considerazione. L'Al-Hilal ci sta provando per Simone Inzaghi, il presidente del club è stato a Milano, ma non c'è alcun accordo e l'intenzione del tecnico è quella di restare a Milano. A riportarlo è gianlucadimarzio.com, con un focus sulal situazione attuale del tecnico interista.

Come si legge, in realtà, Inzaghi non vuole parlare né con l'Al-Hilal, né con l'Inter per l'eventuale rinnovo. Fino alla finale di Champions League sarà concentrato solo su quella partita e non affronterà alcun tema nemmeno riguardo al rinnovo.

Anche per questo l'Al-Hilal sta andando su altri profili come Marco Silva e Nuno Espirito Santo.