Non tutto è perduto per chi non è riuscito a trovare i biglietti per assistere alla finale di Champions League prevista il prossimo 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. C'è ancora tempo per aggiudicarsi due pacchetti speciali per un'esperienza indimenticabile: assistere alla gara più attesa dell'anno e partecipare, con un trattamento VIP, anche al torneo delle leggende dove sarà possibile incontrare veri e propri miti del calcio come Clarence Seedorf, Lothar Matthäus, Luís Figo, Kaká e Cafu e portare a casa anche un pallone autografato.

Fino a giovedì 23 maggio, infatti, su Catawiki, il marketplace online leader per oggetti speciali, sarà possibile aggiudicarsi gli ultimi due biglietti messi a disposizione dalla UEFA Foundation for Children che destinerà i proventi per sostenere Kick for Hope, un programma dell’Association Football Development Programme (AFDP) che utilizza lo sport per coinvolgere i giovani, promuovere l'accesso equo e sviluppare competenze fondamentali per la vita.

Questo il link all'asta:

Paris Saint-Germain vs FC Internazionale Milano - 2025 - 2 biglietti per la finale della UEFA Champions League + torneo Legends - Catawiki

Mentre questo è il programma dettagliato della due giorni di Monaco di Baviera:

Venerdì 30 maggio – Torneo delle Leggende UEFA (SAP Garden)

• 2 biglietti di Categoria 1

• Esperienza VIP con il team UEFA

• Incontro con Clarence Seedorf e leggende del calcio come Lothar Matthäus, Luís Figo, Kaká e Cafu

• Pallone autografato alla fine del torneo

• Opportunità di foto e autografi

Sabato 31 maggio – Finale di Champions League (Allianz Arena)

• 2 biglietti di Categoria 3 per PSG vs. Inter Milan

L’asta sarà attiva fino al 23 maggio e, al momento, l'offerta più alta è di 2.700 euro, mentre il valore del pacchetto è stimato tra €6.300 e €7.700.