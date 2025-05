Como-Inter e Napoli-Cagliari si giocheranno venerdì sera in contemporanea con inizio alle 20.45. In teoria, la consegna della coppa scudetto dovrebbe essere programmata su entrambi i campi, con altrettante cerimonie.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, però, al momento la Lega Serie A ha organizzato la consegna del trofeo solo al Maradona, in casa dell’attuale capolista. Niente Como. "Nelle prossime ore ci capirà se, in caso di scudetto nerazzurro, una cerimonia ci sarà a Como o se si sonderà la disponibilità di San Siro per domenica", si legge.