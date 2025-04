Prosegue il monitoraggio dell'Inter sui giovani più promettenti del calcio italiano. Secondo quanto verificato da FcInterNews.it, un osservatore nerazzurro è atteso lunedì sera al Bentegodi per assistere alla partita tra i padroni di casa del Verona e il Cagliari. L'obiettivo è valutare dal vivo la prestazione di Daniele Ghilardi, difensore classe 2003 degli scaligeri, già 20 presenze stagionali e tante buone indicazioni su quello che potrebbe diventare.

Fisico robusto, 189 centimetri, Ghilardi, cresciuto per dieci anni nel settore giovanile della Fiorentina prima di passare in riva all'Adige e di trascorrere due stagioni tra Mantova e Sampdoria, ha attirato le attenzioni grazie a prestazioni importanti anche contro avversari di livello. Per questa ragione è finito nella lista dell'Inter, sempre alla ricerca di prospetti sui quali investire, meglio se italiani.

