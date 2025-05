Lautaro Martinez e Davide Frattesi si sono allenati a parte sul campo anche oggi, esattamente come avvenuto nella giornata di ieri. Cresce, però, il ritmo del lavoro, tanto che entrambi dovrebbero tornare in gruppo giovedì, alla vigilia di Como-Inter, ultima giornata di campionato. Solo a quel punto, Simone Inzaghi deciderà se convocarli o meno e, nel caso, se impiegarli e per quanti minuti otto giorni dalla finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain del 31 maggio. Lo riporta Sky Sport.