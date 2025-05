Un tifoso del Paris Saint-Germain strappa una promessa a Désiré Doue. Impegnato a firmare autografi a dei sostenitori, il giovane talento della formazione di Luis Enrique si è sentito rivolgere una richiesta esplicita da parte di un membro del gruppetto: "Désiré, per favore, vincete la Champions". La risposta del giovane ex Rennes è eloquente: "Ce la faremo, non ti preoccupare". Sentinella di un clima di grande ottimismo all'interno del gruppo di Luis Enrique per la grande notte del 31 maggio.

Supporter : « Eh Désiré, S’il te plaît, gagner la Ligue des champions »



Désiré Doué : « On va le faire, on va le faire t’inquiète pas » ❤️ pic.twitter.com/KmzfNeckPc — lélé ❤️ (@Julien_27LS) May 18, 2025