A margine della cerimonia del secondo premio Telenord-Gianni Di Marzio, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport del campionato giocato dal club orobico, che pur con qualche momento di difficoltà ha centrato la qualificazione in Champions: "È stato un campionato veramente difficile, guardate ieri sera l’Inter o il Napoli; anche loro fanno i pareggi. Più che pensare ai punti che abbiamo perso sono quelli che abbiamo fatto che mi convincono della bontà del nostro campionato".

Poi sul rinnovo con la Dea: "Mon è determinante, ho un contratto con l’Atalanta. Come ha detto Luca Percassi tra di noi c’è un’armonia tale che non ci saranno problemi. Poi c’è il calcio di mezzo e a differenza degli altri anni quello che ha fatto l’Atalanta non sarà facile da ripetere e questo mi preoccupa. Non è così scontato, il club giustamente guarda ai bilanci".