"È stata un’altalena di emozioni ieri sera. È bello vedere un campionato così, con tante partite in contemporanea. Il Napoli ha quel punto di vantaggio che vale oro, giocando in casa contro il Cagliari, mentre l’Inter va a Como. Credo che quel punto farà la differenza“. Così Fabio Quagliarella ha commentato lo sprint per il tricolore parlando a margine del Premio Gianni Di Marzio.

“L’ho sempre detto: con Conte il Napoli si sarebbe messo subito in scia dell’Inter, sfruttando ogni occasione - prosegue -. E così è stato. Ha fatto un grande lavoro, soprattutto considerando com’era finita la scorsa stagione. Portare di nuovo lo scudetto in così poco tempo… tanto di cappello“.