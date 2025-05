Gianpaolo Calvarese, sui propri canali social, interviene sulle possibili ragioni che hanno portato l'Inter alla scelta del silenzio stampa. Si parte dal rigore assegnato in favore della Lazio domenica sera. "Episodio difficile, al limite. Ci sono elementi di punibilità e di non punibilità. Già per questo per me non è un episodio da Var", dice Calvarese.

"Se prendiamo il fermo immagine il braccio di Bisseck è vicino ai fianchi e questo farebbe propendere per la non punibilità - dice ancora Calvarese -. L'arto però compie un extra movimento in direzione del pallone ed è questa dinamica che porta Di Paolo a richiamare Chiffi. In questo campionato, però, episodi simili non hanno fatto richiamare al Var, come Baschirotto in Lecce-Inter. Un altro motivo del silenzio stampa dell'Inter è la designazione di Guida, ritengo sia stata un po' azzardata. Si sarebbe potuto scegliere, per opportunità, altri arbitri. Ero convinto che davanti a qualsiasi episodio dubbio ci sarebbero state strumentalizzazioni da una parte e dall'altra".