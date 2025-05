La finale di Champions può sembrare lontana, ma per certi versi è da considerarsi vicina. L'Inter ci pensa, ma - secondo il Corsport - andrà al Sinigaglia per vincere: non è finita finché non è finita. E non approfittare di nuovo di un passo falso del Napoli sarebbe davvero clamoroso.



Stando a quanto riferisce il CdS, magari ci sarà qualche rotazione in più rispetto a tutti i titolari schierati con la Lazio, ma chi andrà in campo avrà l’obiettivo di fare bottino pieno. Intanto c'è la notizia lieta del rientro vicino di Lautaro e Frattesi: entrambi ieri hanno lavorato sul campo, step propedeutico al ritorno in gruppo. Importante per loro e per Pavard rimettere minuti nelle gambe prima della finale di Monaco.