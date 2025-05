Non solo Lautaro: ieri ad Appiano Gentile anche Frattesi ha lavorato a parte ma sul campo, proprio come il capitano nerazzurro. E allora - come informa la Gazzetta dello Sport - anche il centrocampista ex Sassuolo corre veloce verso il rientro con il Como dopo i problemi accusati prima e durante la semifinale di ritorno con il Barcellona.

Qualche minuto venerdì per poi essere a completa disposizione per il Psg: un programma che vale sia per Frattesi che per Pavard, fuori dal 27 aprile scorso, quando si era fermato dopo un quarto d’ora nel ko di San Siro con la Roma per una distorsione alla caviglia sinistra. Il francese, tornato a disposizione nel 2-2 dell’altra sera con la Lazio (ma rimasto in panchina per tutta la partita), ha bisogno di un rodaggio per ritrovare il ritmo gara in vista della finale di Champions del 31 maggio a Monaco.