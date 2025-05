Il Napoli sente di avere lo scudetto in tasca. Per Napoli-Cagliari è annunciato il pienone e per contenere le richieste arrivate in termini di biglietti, come scrive Tuttosport, sarebbero serviti dieci stadi Maradona.

Proprio per questo motivo, dopo una riunione in Prefettura, il Comune di Napoli ha optato per l'installazione di tre maxischermi in modo da poter permettere a chi non sarà allo stadio di vivere la partita in Piazza del Plebiscito, Piazza Mercato o Piazza Esposito a Scampia.