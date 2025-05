"Quando si arriva in finale di Champions si va piano". Questa, secondo Riccardo Trevisani, è la motivazione principale per quanto accaduto all'Inter nella volata scudetto. Analisi alla quale il giornalista, presente ieri a Pressing, affianca un giudizio molto negativo sulla prova di Chiffi.

"Se l'arbitro fosse stato meno indeciso non sarebbe stato Chiffi... - dice commentando il rigore non assegnato a Bisseck per la spinta di Rovella nel primo tempo di Inter-Lazio - Questo è rigore come quello di Kvara a Como. Spinta a due mani, rigore netto. Non so come facciano... Chiffi ha aspettato tutto il tempo e non ha fischiato anche su quello alla fine. Ormai aspettano non so cosa, un sussulto. Nel calcio di oggi danno gli step on foot se per sbaglio inciampi sulla punta del piede e non danno una spinta a due mani".