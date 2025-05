La Repubblica torna su quanto accaduto domenica nella pancia del Meazza dopo il pareggio tra Inter e Lazio. I dirigenti nerazzurri hanno placato l'ira di Simone Inzaghi e sono furiosi a loro volta per delle scelte arbitrali ritenute inaccettabili. Il colpo è stato durissimo, ma già da ieri si è lavorato per ridare motivazioni al gruppo ed evitare contraccolpi sulla finale di Champions League.

Marotta ha garantito pieno appoggio all'allenatore. Si andrà avanti anche se non dovesse arrivare alcun trofeo, con un rinnovo fino al 2027 e un mercato per la prima volta con denari a disposizione. La filosofia è prendere giovani pronti, sul modello di Thuram. Preso Sucic, si punta su Luis Henrique. Arnautovic e Correa andranno a scadenza, per Taremi e Asllani si cercherà una sistemazione.

Anche l'anno prossimo l'obiettivo sarà far convivere i vari impegni, ma senza perdere punti preziosi in campionato come accaduto in questa stagione.