"Gli astri si stanno allineando per il Napoli, la squadra che sta meritando di vincere il campionato per le mille vicissitudini che ha avuto, tra infortuni e giocatori andati via. Sicuramente merita lo scudetto più dell'Inter. Conte è un genio, ha il veleno nel sangue: si sta inventando di tutto e di più in questa stagione". Così Antonio Cassano, durante l'appuntamento del lunedì su 'Viva El Futbol'. Prima di fare una battuta: "La partita di venerdì la vinceranno gli 80mila del Maradona, al 100%. Il Cagliari è salvo; se succede l'imprevisto, il Cagliari esce dallo stadio nel 2042", chiosa ridendo FantAntonio.

Concentrandosi sull'Inter, Cassano ha aggiunto: "L'Inter ha 22 titolari, è il terzo anno su quattro che butta lo scudetto nel cesso. L'Inter era la super favorita, doveva vincere anche quest'anno. Il demerito è solo ed esclusivamente di Inzaghi, è un dato di fatto. Ora la colpa è di Arnautovic perché ha sbagliato il gol all'ultimo con la Lazio... Poi parliamo anche della Champions: se non dovesse andare come spero il 31, significherebbe due finali perse".