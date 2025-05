Tajon Buchanan ha scelto una partita non proprio banale per segnare il suo primo gol con la maglia del Villarreal. Ieri sera, il laterale canadese di proprietà dell'Inter, dallo scorso gennaio in prestito con diritto di riscatto al Submarino Amarillo, ha messo a referto il 3-2 decisivo nella sfida con il Barcellona, fresco campione di Spagna, che ha regalato il pass per la Champions League alla squadra di Marcelino.

Una notizia che, ovviamente, ha fatto felice anche il ct del Canada, Jesse Marsch, che tra un mesetto vuole goderselo al massimo della forma alla Concacaf Gold Cup: "Aveva solo bisogno di segnare il gol decisivo contro il Barcellona per acquisire sicurezza - le parole del tecnico statunitense riportate su X dal giornalista Ben Steiner -. La Gold Cup sarà un'ottima occasione per continuare a migliorare la sua condizione e per consolidare qualsiasi decisione sul futuro in vista della prossima stagione".

