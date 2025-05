Stefano Capozucca, ex dirigente fra le altre di Genoa, Palermo e Cagliari, intervenuto a margine del 2° Premio Telenord-Gianni Di Marzio che si è tenuto oggi a Portofino, ha parlato anche della corsa Scudetto esprimendo una certezza sulla partita del Napoli contro il Cagliari: "Secondo me il Cagliari giocherà la sua partita, come è giusto che sia. Ormai tutte le squadre onorano gli impegni fino alla fine. Il Napoli, ovviamente, parte favorito, ma non troverà una squadra che gli regalerà qualcosa. Sarà una partita vera, come lo sono state tutte nelle ultime giornate".