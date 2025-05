Il Corriere della Sera evidenzia alcuni retroscena della riunione avvenuta ieri per il Consiglio di Lega. Come svelato anche dal presidente Simonelli, Inter e Napoli hanno presentato ognuna le proprie richieste. I nerazzurri hanno chiesto l'anticipo al giovedì delle due gare Como-Inter e Napoli-Cagliari. Marotta ha rivendicato in una lettera come lo Statuto della Lega preveda la possibilità di chiedere l'anticipo per le società impegnate nelle Coppe, vedi la Fiorentina che affrontò l'Olympiakos lo scorso anno in finale di Conference League scendendo in campo al giovedì (nessuno obiettò).

Al contrario, De Laurentiis ha presentato una lettera in cui chiedeva di giocare domenica o al massimo sabato minacciando richieste di risarcimento danni e giustificando di non avere la disponibilità del Maradona negli altri giorni. Una forzatura, dato che al momento dell'iscrizione il club si impegna ad avere l'impianto per tutta la stagione sportiva. Da qui la sospensione e poi la scelta di venerdì, gradita anche a Dazn che giovedì avrebbe avuto minore audience.

C'è poi il nodo dello spareggio. Si disputerà eventualmente lunedì alle 20.45, ma nonostante il regolamento lo preveda non sarà al Meazza per ragioni di ordine pubblico. La sede designata sarebbe l'Olimpico, la Questura è già allertata ma c'è un altro problema: domenica si gioca Lazio-Lecce, lo scudetto bisognerebbe giocarselo su un prato stressato da due partite in 24 ore.