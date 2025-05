Sale la febbre per la finale di Monaco di Baviera. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, al club sono pervenute circa 80mila richieste per i biglietti della finale contro il Psg e i 18mila previsti dalla Uefa non basteranno a contenere l'ondata nerazzurra. All'Allianz Arena gli interisti saranno di più e non sarà certo lo scudetto sfumato a far scemare la gioia per l'ultimo atto della Champions League.

Finora l'Inter ha messo a disposizione i biglietti per i fedelissimi in due fasi. "Se i tagliandi non andranno esauriti in queste ore, un’altra finestra sarà possibile nei prossimi giorni. Ai tifosi che riusciranno ad acquistare il pass per la finale, poi, l’Inter invierà una sorta di manuale di istruzioni per l’uso dedicato al grande giorno: il luogo della Fan Zone dedicata a Monaco, gli orari delle attività, le raccomandazioni logistiche come ad esempio la linea del metrò da utilizzare per raggiungere lo stadio", si legge.

Inoltre ci sarà probabilmente anche la possibilità di radunarsi a San Siro. "Manca ancora l’ufficialità, ma l’idea di allestire un maxischermo al Meazza è concreta e se ne discute, come ha detto il sindaco Beppe Sala qualche giorno fa. E come era successo nel 2023 per Inter-City: a San Siro erano in 45mila", ricorda la rosea.