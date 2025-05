Il silenzio stampa imposto ai tesserati dal club dopo Inter-Lazio costituisce un 'alibi' per i giocatori, secondo Valon Behrami: "Decidere di non parlare fa ancora più rumore - ha spiegato l'ex centrocampista a DAZN -. Dare alibi ai giocatori dell'Inter non è una cosa buona, questo silenzio fa passare il concetto che la colpa non sia dei giocatori. L'Inter non ha perso (lo scudetto, ndr) a causa degli arbitri, gli episodi si bilanciano alla fien di una stagione. È un campionato che l'Inter doveva dominare perché domina in Champions, che vale anche di più: il percorso in Europa è stato straordinario. Nella testa dei giocatori succede questo: la società ci ha detto di non parlare, allora vuol dire che sono arrabbiati con qualcun altro".