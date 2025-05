Il designatore AIA, Gianluca Rocchi, ospite di Open VAR su DAZN, si è concentrato sugli episodi arbitrali dell'ultima giornata. Focus sul tocco di mano di Bisseck, che ha condotto al rigore per la Lazio al 90esimo: "Bisseck parte concettualmente per la non punibilità, poi allarga il gomito e l'istintività porta il braccio sul pallone, dunque è un rigore da concedere. Mi rendo conto della difficoltà nell'accettarlo nei minuti finali, la posizione di Chiffi non è delle migliori. Il fallo di mano in quei minuti va rivisto attentamente".

Le telecamere di DAZN hanno mostrato la frase di Barella a Chiffi subito dopo la concessione: "Noi ci stiamo giocando la vita, voi no". Alla quale Chiffi ha replicato: "Anche noi". Rocchi spiega così: "Risposta corretta. Nonostante sia una protesta forte, è comunque educata. Chiffi ha fatto una buona gara in un contesto complesso. Partita difficile e sempre in bilico, ha scelto la strada giusta e corretta. Prestazione positiva in un contesto difficile".