Manca ancora una giornata, ma con i due pareggi di Napoli e Inter, i partenopei avranno il match point al Maradona contro il Cagliari. Il gol di Pedro a San Siro ha beffato i nerazzurri, che ci stavano credendo visto che al Tardini il risultato non si è mai schiodato. Al termine della partita nessun tesserato dell'Inter si è presentato davanti ai microfoni, certificando dunque il silenzio stampa del club.

Sulle frequenze di Sky spiegano che, vedendo come si è chiusa la partita e considerando anche la gestione arbitrale di Chiffi, qualcosa non è andato giù alla società. I giocatori sono rimasti all'interno degli spogliatoi con i dirigenti del club per un confronto.