Il sipario sulla carriera di Pepe Reina calerà alla fine di Como-Inter, gara valida per l'ultima giornata della Serie A 2024-25, in programma venerdì sera allo stadio 'Giuseppe Sinigaglia'. "Si conclude una carriera bellissima, una vita piena. Ho deciso di ritirarmi lo scorso gennaio. Ho parlato con mia moglie e abbiamo deciso insieme. Mi sento estremamente fortunato ripensando a tutto quello che ho vissuto", ha svelato il portiere dei lariani nel corso di un'intervista rilasciata a Movistar Plus.

"Voglio ringraziare Dio perché non mi aspettavo di giocare per così tanti anni. Penso che sia giunto il momento, mi sento di chiudere qui. Con la speranza di partire con nuovi progetti", ha aggiunto l'ex Milan e Liverpool.