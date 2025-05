Protagonista di una stagione importante con la maglia dell'Inter, Yann Bisseck, 3 gol e 3 assist in 44 presenze, si è guadagnato non solo le porte della Nazionale tedesca ma anche l'interesse particolare della Premier League. In particolare, riporta il portale FootMercato, il West Ham, che già l'anno scorso aveva provato l'assolto, valuta di presentare una nuova proposta al club nerazzurro per quest'estate.

In caso di offerta ritenuta convincente, l'Inter può sedersi al tavolo e valutare la cessione del ragazzone ex Colonia. Nel frattempo, comincia a sondare il terreno per eventuali sostituti: uno dei nomi in cima alla lista è quello di Benoit Badiashile, francese di origini congolesi classe 2001 del Chelsea per il quale i Blues chiedono almeno 35 milioni di euro.

