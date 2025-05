Manca solo l'ufficialità per la permanenza di Cesc Fabregas al Como. Come riporta oggi Tuttosport, il tecnico ha diverse pretendenti: Milan, Roma, Bayer Leverkusen e anche il Napoli, a un certo punto.

Alla squadra verrà aggiunta qualità per provare il salto in zona coppe, ma il vero punto interrogativo è Nico Paz. Vorrebbe restare, però c'è di mezzo la recompra del Real Madrid. Su questo fronte, per il quotidiano, sarà un'estate calda.