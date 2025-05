Presente alla dodicesima edizione del 'Memorial Claudio Lippi’, l'ex portiere del Milan Marco Amelia prende posizione in vista della finale di Champions League affermando che più che tifare un'italiana tiferà un italiano: "Si dice che bisogna tifare una squadra italiana, ma voglio bene a Gigio Donnarumma e quindi farò il tifo per lui. Ho giocato cinque anni nel Milan, per cui mi risulterebbe difficile tifare Inter. Non succederà”.