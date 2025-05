Antivigilia di partita per lo Spezia, impegnato tra un paio di giorni nel primo round del doppio confronto col Catanzaro per la semifinale di playoff per la Serie A. L'alleantore degli aquilotti Luca D'Angelo ha parlato in conferenza sottolineando ancora una volta l'importanza dell'interista in prestito al club ligure, Pio Esposito: "Come sempre sceglieremo domani chi mandare in campo dall’inizio. Le partite si giocano in mezzo al campo e sono i calciatori in primis singolarmente, e poi in maniera collettiva, uniti alla scelta degli allenatori, a determinate le partite; la nostra rosa è sicuramente tra le più giovani del campionato, ma quando i giovani sono come Pio Esposito, va benissimo così".

L'obiettivo chiaro è il ritorno nella massima serie: "Abbiamo scritto delle pagine molto belle della storia di questo club e disputando partite che entreranno nell’immaginario collettivo dei nostri tifosi, ma è chiaro che per entrare nella storia a tutti gli effetti, serve cogliere il risultato più importante".