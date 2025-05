La 37esima giornata, che ha visto ben nove gare andare in scena in contemporanea alle 20.45 di domenica ha superato su DAZN la quota di 2,3 milioni di ascoltatori (2.372.907). Il match più visto è stato Parma–Napoli, che ha sfiorato le 447.000 visualizzazioni, seguito da Juventus–Udinese con oltre 435.000 e Roma–Milan con più di 420.000. Ottimo risultato anche per Inter–Lazio, che ha superato i 329.000 spettatori pur andando in onda in co-esclusiva con Sky Sport.